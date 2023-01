Domenica In | Mara Venier e lo sconvolgente incidente | silenzio in studio

ilmessaggero.it

... e gli ho potuto dire, caro Presidente lo aspettiamo per la serata finale del Festival di Sanremo', ha detto - ripreso da Ansa - Vespa in collegamento conVenier, ospite di 'in'.I loro video per i baby spettatori li hanno resi popolari in tutto il mondo, e per i due è arrivato il momento delle nozzeVenier continua la messa in onda diIn, totalizzando ascolti ... Mara Venier fa commuovere Alessia Marcuzzi a Domenica In: «Sei come una figlia per me» Alessia Marcuzzi è stata ospite dell’amica e collega Mara Venier a Verissimo e la dedica della conduttrice l’ha fatta commuovere fino alle lacrime. Mara Venier: la dedica a Alessia Marcuzzi Alessia Ma ...Prima a Porta a porta poi a Sanremo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato a Kiev un’intervista a Bruno Vespa, che andrà in onda martedì 17. Intervenendo a Domenica In, Vespa ha rivel ...