Domani scuole chiuse a Somma Vesuviana per allerta meteo

Orizzonte Scuola

...dell'avviso di Allerta meteo arancione diramato in Campania per l'intera giornata di, ... resteranno chiusi i parchi, i cimiteri e lepubbliche e private di ogni ordine e grado sull'intera ...L'ordinanza Intanto, ad Angri, a seguito di approfondimenti sulle disposizioni della Protezione Civile Regionale, il sindaco Cosimo Ferraioli ha disposto, per, la chiusura delledi ogni ... Allerta meteo Campania, scuole chiuse a Napoli e in altri comuni domani 17 gennaio per domani martedì 17 gennaio, sia parchi che scuole cittadine. Lo hanno fatto in tantissimi fino ad ora. Tra questi i sindaci di Torre del Greco, Sant’Anastasia, Barano d'Ischia, Crispano, Cardito, ...A Carinaro (Caserta) saranno sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 17 gennaio, dopo che la Protezione ...