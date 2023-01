Domanda di mobilità neoimmessi in ruolo ATA | non c’è vincolo triennale nella scuola di titolarità

Orizzonte Scuola

La normativa sull'incompatibilità ambientale Il giudice di Napoli rileva che ladella ... Disporre il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale se già disposta laè ......delle Infrastrutture e dellaSostenibili, presieduto da Enrico Giovannini. Per ottenere l'agevolazione era necessario accedere all'apposita piattaforma e presentare la relativa. ... Mobilità 2023: ancora una volta niente domanda di passaggio di ruolo per docenti “ingabbiati”. Ministero non attiva il concorso abilitante