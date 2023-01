Direttiva “green” Ue che obbliga a ristrutturare casa | Italia si oppone

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ha fatto molto discutere nelle scorse settimane laUe sulla classe energetica delle case. Si tratta di un pacchetto di norme proposto dall’Unione Europea per incoraggiare la ristrutturazione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 del parco immobiliare dei 27 Stati membri. L’iter parlamentare noin sarà breve, e alcuni paesi –e Polonia in primis – stanno provano a mitigarne gli effetti. LaLa Commissione Europea ha stabilito per ora alcuni obiettivi minimi da raggiungere negli Stati membri, tra cui quello di rinnovare almeno il 15% del patrimonio edilizio in classe G, portandolo almeno al grado F entro il primo gennaio 2027 per gli edifici non residenziali e entro il primo gennaio 2030 per ...

Stretta dell'Unione Europea per un'adeguata efficienza energetica delle abitazioni al fine di abbattere consumi e inquinamento. Per rispettare ladi Bruxelles nell'edilizia, proposta nel 2021 e ad oggi ancora in fase di definizione, milioni di italiani nei prossimi anni saranno obbligati a ristrutturare casa . Si stima che il ...Per approfondire Auto, case, vino: siamo agli eurodeliri Altro che il vino: è Timmermans che nuoce gravemente alla salute Se la bozza dinon dovesse essere modificata, dovranno essere ... Direttiva Ue "case green": quali saranno i costi per la riqualificazione energetica Fa discutere la direttiva europea sulle case green. Il 9 febbraio è previsto il primo voto in Commissione Industria dell’Europarlamento, ma nel frattempo in Italia si stanno diffondendo i malumori. Il ...Entro il 2030, tutte le case d'Europa dovranno essere in classe energetica E e poi, entro il 2033, in classe D. Il Governo italiano fa sentire la sua controproposta ...