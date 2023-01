Diletta Leotta passione padel | dopo Totti e Noemi Bocchi | un altro amore nasce in campo VIDEO

La conduttrice di Dazne il fidanzato Loris Karius, ex portiere di Liverpool e Newcastle, trascorrono la domenica giocando a padel a ...non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di sport e infatti, alla conduttrice di Dazn piace anche giocare a padel . In una delle ultime storie cheha postato sul ...Diletta Leotta e il nuovo fidanzato hanno sperimentato il padel in coppia: risultato disastroso oppure no I dettagli a ...Diletta Leotta e Loris Karius si danno al padel. L'amore tra i due prosegue a gonfie vele, dopo il Natale in Sicilia e qualche giorno sulla neve ("Winter wonderland", scriveva lei a corredo degli scat ...