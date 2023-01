Diletta Leotta | il padel col fidanzato? Vestita così | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sembra proseguire a gonfie vele la relazione trae Loris Karius. Dopo aver passato le vacanze di Natale in Sicilia e poi qualche giorno in montagna, la coppia ha condiviso alcuni scatti sui social n cui giocano adi domenica. I due sono apparsi complici e molto sorridenti. Inoltre non è sfuggito l'outfit della, sempre super sexy con una tutina aderente floreale. Belli, innamorati e sportivi:li ha descritti TgCom24, che ha puntato l'attenzione sulla “mise decisamente sensuale” scelta dalla conduttrice sportiva per giocare acon il suo compagno. “Una tutina floreale aderente - si legge - che mette in risalto il suo fisico tonico e perfetto e cerca di contenere il suo décolleté strabordante. Lui più easy in t-shirt oversize e pantaloncini. ...