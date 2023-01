Diletta Leotta e Loris Karius giocano a padel | «Pronti per gli Australian Open… o forse no» La storia è esilarante

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 16 gennaio 2023)non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di sport e infatti, alla conduttrice di Dazn piace anche giocare a. In una delle ultime storie cheha postato sul proprio profilo Instagram sta giocando acon il fidanzato. I due però, non sono bravissimi e infatti, tra un colpo di racchetta e l’altro si fanno anche diverse risate. LaInstagram diNelle sue ultime storie Instagram,compare con un top e dei leggins sportivi e una racchetta dain mano. La conduttrice sportiva in compagnia del fidanzato, si trova all’interno di un ...