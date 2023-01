Dietro l' incidente aereo in Nepal una crescita commerciale più rapida di addestramento e tecnologia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’accaduto domenica scorsa all’ATR-72-500 della Yeti Airlines, un esemplare con 15 anni di servizio, non rimarrà certamente un mistero. Trovati i registratori di volo, se saranno leggibili i dati registrati, probabilmente già durante la relazione tecnica preliminare si saprà quale situazione ha causato la morte di 72 persone, tutti gli occupanti del volo che oggi, purtroppo, rappresenta il peggiore disastroaccaduti negli ultimi trent’anni di aviazioneese. Era, infatti, il 1992, quando un altrocausò la morte di 167 persone, ma l’elenco degli incidenti aerei avvenuti nel Paese è purtroppo lunghissimo. Sfatiamo però subito le voci di una manovra eroica effettuata dai piloti per evitare che lo schianto avvenisse sulle case: il primo video pubblicato su YouTube mostra un velivolo che fatica ...

