“Dico tutto a Daniele” GF Vip 7 | salta il piano di Oriana Marzoli | incastrata da un gesto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) GF Vip 7, a poche ore dalla diretta i riflettori si accendono su: la modella venezuelana è stata aspramente criticata da Wilma Goich e Nicole Murge durante una discussione avvenuta in giardino. Oggetto del contendere è il rapporto che pare stia decollando traDal Moro con Wilma che lancia accuse pesanti sul comportamento di lei: “Sono stati un pò insieme poi lui se ne è andato. C’è chi gioca bene e c’è chi gioca sporco. Se lei volesse veramente certe cose non farebbe quello che fa”. “Lei fa quello che vuole perché pensa di farlo ingelosire ma fa solo quello che a lui non piace.quando si infastidisce manda a quel paese. Fa un gioco che a lui non piace,così peggiora la situazione”. Poi un nuovo colpo, stavolta una rivelazione su ...