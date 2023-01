Di Marzio | “La Salernitana ha individuato il nuovo allenatore Ecco di chi si tratta”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Secondo Gianluca Dilahail, le parti lavorano per trovare un accordo. Laè alla ricerca di undopo l’esonero di Davide Nicola, a seguito della sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta. Secondo l’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di, la prima scelta per sostituire Nicola è Roberto D’Aversa. Diha dichiarato che la dirigenza dellasta avendo dei contatti per capire se si può trovare un’intesa con l’exdel Parma. Tuttavia, se lativa dovesse fallire, lapotrebbe considerare altri profili, tra cui Eusebio Di Francesco, che ha ...

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

... ex Parma, e Di Francesco Db Milano 04/03/2022 - campionato di calcio serie A / Inter -... Lo racconta Gianluca di, noto giornalista di SkySport ed esperto di calciomercato che sul ...L'ex Parma ha allenato diversi giocatori ora allacome Mazzocchi, Sepe e Candreva. Le ... A riportare la notizia è Sky Sport con Gianluca Di. CalcioNapoli24.it è stato selezionato ... Di Marzio: "Caos Salernitana, Iervolino furioso: Nicola verso l ... La Salernitana avrebbe un sogno: portare in Campania un'altra volta (dopo Napoli) Walter Mazzarri come successore di Davide Nicola ...La Salernitana ha individuato il nuovo allenatore, le parti lavorano per trovare un accordo definitivo in vista dei prossimi delicati giorni.