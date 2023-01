Di Livio | Il Napoli è uno spettacolo nello spettacolo | inutile nasconderlo' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Angelo Di, ex calciatore della Juventus e della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch de La Gazzetta dello Sport, analizzando il 5-1 delsulla Juventus: "La Juventus sa vincere, ma quello che manca è la mentalità vincente. Quando vinci e vai a, la Juventus che ha una mentalità vincente non la perde quella partita. -afferma Di- La Juventus deve ritornare ad avere la mentalità vincente. Ilè uno. Io corro in casa per vedere le partite dele non lo tifo, ma tifo il bel calcio. -prosegue Di- Amo Spalletti da sempre, da tanti ...