Depay-Correa | lo scambio è ‘vietato’ | ecco il motivo

Calciomercato.com

giusto e medita un affare con l'Inter: Joaquinsei mesi a Barcellona,sei mesi alla Pinetina. È un'idea che potrebbe risolvere i problemi di entrambe le squadre visto che il Tucu è stato ...Io mi tengo Brozo. MinaInterista (@MinaInterista) January 16, 2023perva benissimo ma Brozo per Kessie anche no alessia (@4lexinha) January 16, 2023 allo scambionon ci ... Bomba da Barcellona: scambio Depay-Correa. Ledure ci prova ancora La posizione dell'Inter Il successo nell’ultimo turno di campionato contro il Verona, seppur arrivato al termine di una prestazione non esaltante, ha comunque riportato serenità ad Appiano Gentile. Per l’Inter, ora, i fronti ...Possibile doppio scambio di mercato tra Inter e Barcellona. Lo riferisce il quotidiano catalano Sport, secondo cui i due club starebbero ragionando ad ...