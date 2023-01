“Demme vuole restare e il Napoli vuole tenerlo” | lo rivela l’agente

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlnonprivarsi di Diegoe Diegononandare via da. Lo conferma il suo agente, Marco Busiello, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Sulle possibilità di andare via ce ne sono veramente poche in questo momento perché ilha confermatoe non ha intenzione di cederlo né a titolo temporaneo né definitivo. Noi restiamo molto tranquilli. Contatti con altri club? Niente di concreto. Come in tutti i mercati ci sono tante voci che girano, tante situazioni. Di realtà, di concreto c’è veramente poco”. Anche se finora ha trovato poco spazio,è contento dello ...

Corriere dello Sport

