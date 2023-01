Delia Duran | capelli corti e curve bollenti | mai vista così | da girare la testa

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La sua bellezza è travolgente;conosce perfettamente tutti i segreti per mandare fuori ditutti i suoi fan. InstagramNon possiamo non parlare disenza partire dalla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip; nonostante l’ingresso nella casa, arrivato dopo rispetto ad altri concorrenti, è subito entrata nel cuore degli italiani e lo ha dimostrato con la conquista, per prima, del pass per vivere la serata finale. Una donna che nella casa più spiata d’Italia ha mostrato il suo carattere e la sua determinazione ma è chiaro come, ad aver attirato l’attenzione del pubblico, è stata la storia con Alex Belli. Sono due i momenti da ricordare per quanto riguarda la loro avventura al Grande Fratello. Il primo è quando Alex Belli in un colloquio con ...