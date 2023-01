Del Piero | ' Juventus può risentire dei problemi esterni Evitare di andare allo sbando'

Tutto Napoli

Nei suoi 19 anni di Juventus , Alessandroha vissuto tanti momenti di alti e bassi. Il più grigio, sicuramente, il post Calciopoli e, tra i migliori, forse, la risalita dalla Serie B e l'orgoglio bianconero. Proprio per questo le ...... ma anche con l'infiltrazione mafiosa nella finanza, la vittoria dei grandi clanMezzogiorno " ...Colaprico Requiem per un killer Feltrinelli, 2023 Pagg. 256/ 19,00 Del Piero: “Il Napoli ha due qualità fondamentali che non sono scontate” Addio “Lollo”. Gli occhioni magnetici e il sorriso sensuale di una delle dive del cinema italiano riconosciuta e amata a livello internazionale ci hanno lasciato. Gina Lollobrigida è morta a 95 anni l ...Re Allegri, secondo me, non è da esonerare. Il Napoli sta facendo un campionato superlativo, molto sopra le parti. Poi c'è un altro campionato e, in quel… Leggi ...