Del Piero | 'Juve | anch'io ne ho mangiata di m ai miei tempi Ora la situazione può diventare devastante'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Alessandro Del, ex capitano dellantus e attuale commentatore per Sky Sport, parla del momento dei bianconeri, reduci dalla pesante...

Tutto Napoli

Pelù commenta con queste parole: 'Dentro i colpevoli e fuori i nomi' fa partetesto di Dimmi Il Nome , prima traccia di Terremoto . Pelù, poi, motiva la citazione:...a marginenuovo importante incontro con l'azienda Babbi, leader di settore. Giornate intense, tra formazione e incontri, per la valorizzazione dell'arte pasticcera. Con Gianni, Carlo e... Del Piero: “Il Napoli ha due qualità fondamentali che non sono scontate” Re Allegri, secondo me, non è da esonerare. Il Napoli sta facendo un campionato superlativo, molto sopra le parti. Poi c'è un altro campionato e, in quel… Leggi ...Il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. Ecco il commento di Piero Pelù ...