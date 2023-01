De Zerbi ha capito la Premier League

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Pep Guardiola lo aveva detto: “È solo questione di tempo. Presto il calcio inglese scoprirà quanto bene giocano le squadre di Roberto De”. O quanto male riescano a far giocare le avversarie: “Non ricordo una partita più brutta da parte dei miei ragazzi in tutta la carriera”, ammette Jürgen Klopp dopo aver affrontato il Brighton and Hove Albion. Tra le affermazioni dei due signori del football sono passati appena tre mesi. Da Liverpool al Liverpool, dal pirotecnico pareggio di Anfield al sonoro 3-0 registrato nell’East Sussex (dove i padroni di casa non battevano i Reds dal 1984). Tanto è bastato all’allenatore bresciano per adattarsi ai ritmi della. E strappare gli applausi dei migliori. Per De, stratega del fraseggio prolungato, in realtà il nome è soprattutto uno: “Quello di chi inventò ...