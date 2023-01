(Di lunedì 16 gennaio 2023) Koni Deessere il futuro della difesa bianconera. Il calciatore sta facendo benissimo con la maglia dell’Empoli Attualmente in prestito in Toscana, ma con la maglia bianconera cucita ancora sul petto. Il giocatore belga è passato in estate in prestito secco all’Empoli passando dai bianconeri e sta giocando una stagioen ad altissimo livello. L'articolo

DailyNews 24

← Maiale in Bellavista è l'edizionedella Sagra della Porchetta di Costano San Mariano di Corciano, nuovo incidente sul lavoro: operaio precipita dall'alto →anche ..." Maiale in bellavistaedition ", è il nome che il Gruppo Giovanile, da sempre organizzatore ... ← Classifica Scuole Tennis, lo Junior Tennis Perugia al Top in Italiaanche ... De Winter potrebbe tornare alla Juventus Il produttore Marvel Stephen Broussard ha spiegato che il terzo film di Ant-Man è molto simile a Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, ma in che modoIl 2023 del trail comincia domenica in Valle Sabbia con il Winter Trail Monte Prealba, gara a cui gli organizzatori del Bione Trailers Team dedicano una notevole cura. «Questo trail invernale è la gar ...