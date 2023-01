De Roon come Maradona | l’ironia del centrocampista dell’Atalanta su Twitter

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo la vittoria per 8-2 ilMarten Deha postato un tweet molto ironico ricordandoMarten Deè sempre stato un calciatore tanto bravo in campo quanto ironico sui social, e contro la Salernitana (partita vinta 8-2) non ha esitato a ricordarlo. Luckily I stay humble after a 8-2 win. pic..com/1NFMaVRFpi— Marten de(@Dirono) January 15, 2023 Suilha postato la sua foto in mezzo a due giocatori granata, paragonandola al famoso scatto fatto acontro il Belgio nel 1982 (etichettatasimbolo della potenza di Diego contro tutti), con tanto di scritta: «Fortunatamente rimango ...

Tuttosport

se non bastasse, a rendere davvero straordinaria la prestazione contro i campani, c'è un altro ... Atalanta, Dee il paragone con Maradona Marten de, protagonista della sfida, in un "...Per la Dea ci sono davvero solo tanti motivi per sorridere osservando questo dato, nella lista dei giocatori già andati in gol mancano ancora elementidee Maehle , che in passato hanno già ... De Roon come Maradona Il paragone virale dopo l'8-2 alla Salernitana Come se non bastasse, a rendere davvero straordinaria la prestazione contro i campani, c'è un altro dato: l'Atalanta ha segnato 5 gol nei primi tempi per la seconda volta in Serie A (la prima nel ...