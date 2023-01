De Puyfontaine lascia il board di Tim Che cosa succede al tavolo della rete

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Arnaud Desi è dimesso dal consiglio di amministrazione di Tim. La bomba sganciata da Milano Finanza questa mattina è stata poi confermata. Secondo fonti accreditate contattate da Affaritaliani.it, alla basescelta del manager francese, fedelissimo di Vincent Bolloré, ci sarebbe l’intenzione di “scuotere” uno stallo che riguarda Tim, launica e l’intero comparto delle telecomunicazioni. Nessuna voglia di abbandonare al suo destino l’ex-Telecom, ma, semmai, la voglia di far crescere un investimento pesante profuso da Vivendi. Segui su affaritaliani.it

