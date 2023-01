De Maggio | “Spalletti-Napoli? Ho una notizia importante sul contratto”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Valter Deannuncia una novitàsul futuro di Lucianonel corso di Pressing Ilottiene consenti sui giornali ed anche nelle varie trasmissioni tv. Nella puntata di ieri sera di Pressing, trasmissione in onda su Italia 1, tutti gli ospiti hanno applaudito il lavoro di Lucianocon ilsempre più primo in classifica. In collegamento da, Valter Deha fatto un annuncio sul tecnico toscano: “Ho unasu. Ha una clausola nelesercitabile per il rinnovo di un altro anno. Vi preannuncio che De Laurentiis la eserciterà e si andrà avanti insieme. Anche su Osimhen si faranno dei ragionamenti. Il ...

AreaNapoli.it

Al momento nessun ostacolo sembra poter inceppare la meravigliosa marcia dial quale De ... Eppure proprio De Laurentiis a2022 aveva promesso un Napoli in lotta per il titolo di ...... dopo che il Corto Muso è stato smascherato come un lungo equivoco dalloSuper Show che ... La questione è più ampia, in calce ai 5 gol che la Juve non incassava in Serie A dal 301993 (... De Maggio: ''Ho una notizia importante sul Napoli, riguarda Spalletti'' La Juventus ha postato un video in cui i calciatori tornano in campo per preparare la partita di Coppa Italia contro il Monza ...Nella puntata di Pressing, il giornalista sportivo Valter De Maggio ha parlato del futuro di Luciano Spalletti e del Napoli.