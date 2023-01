De Laurentiis spopola in Spagna con “los muertos de hambre de la Serie A” e i fondi “mierda”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Deprotagonista sui giornali spagnoli. Le parole dette a Report dal presidente del Napoli su Agnelli, ie laA sono sulle homepage dei principali giornali sportivi. As lo mette in apertura. Ricordiamo che la Liga ha votato per i, tranne Barcelona, Real Madrid e Atletico. Titola As: “Losdede laA querían vender ocho años por un pedazo de pan…”. Lo stesso fa Marca: De: “Losdede laA vendían 7 u 8 años a un fondo por unas migas de pan” Così come il suo definire i. Stasera Report manderà in onda una puntata sullo scontro tra i presidenti di club nella Lega ...