De Laurentiis | Ho usato Agnelli perchè mi serviva che lui andasse in c*o ai fondi | che erano un altra stro*ata

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato a Report, che andrà in onda lunedi 16 gennaio su Rai 3, di seguito qualche anticipazione dall'account Twitter della trasmissione: "Hoil signormiche luiin c*o ai, cheun'". Ma quindi c'era una cordata di presidenti che voleva fare entrare inella Lega, giusto? "Tutti i morti di fame della Lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi sette, otto anni a un fondo". E lei ha cercato una sponda in Andreaper osteggiarli? "Allora io dico: ma che siete matti? Allora io ho...

