De Laurentiis | «Ho usato Agnelli perché mi serviva andasse contro i fondi»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lo sdei Presidenti dei club di Serie A nella Lega Calcio sarà tra gli argomenti della puntata di Report trasmessa questa sera su Rai3, insieme alla questione relativa alla “carta di Ronaldo” della Juve. C’è chi vorrebbe l’ingresso di un fondo nella Lega, opzione osteggiata dal presidente del Napoli che ha trovato un alleato in Andrea. Su Twitter l’account della trasmissione ha pubblicato un video con alcune dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De: «Hoil signor, perchè miche lui miin culo aiche erano un’altra stronzata» C’era una cordata di presidenti che voleva far entrare i? «Tutti i morti di fame della lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i ...

100x100 Napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Report. 'Hoil Signor Agnelli perché mi serviva che lui andasse in c**o ai fondi che erano un'altra str****ta. Tutti i morti di ...Secondo i media locali il club di De, infatti, sarebbe pronto a un'azione legale. ... "Sono arrabbiato con l'azienda georgiana Aiisa Condoms che hal'immagine di Kvara per i ... De Laurentiis a Report: "Ho usato Andrea Agnelli per osteggiare l ... Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Report. “Ho usato il Signor Agnelli perché mi serviva che lui andasse in c**o ai fondi che erano un ...