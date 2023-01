De Laurentiis a Report | «Così ho usato Andrea Agnelli con quei morti di fame della Serie A | mi serviva che mi andasse in c…»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è uno degli intervistati nel servizio diche andrà in onda su Raitre oggi, 16 gennaio, a proposito dell’inchiesta Prisma, sui contiJuventus. E proprio sull’ex presidente dei bianconeri, in un’anticipazione dell’intervista emerge una dichiarazione durissima del patron del Napoli: «Hoil signorperché miche lui miin c… ai fondi, che erano un’altra stron…». Depoi aggiunge: «Una cordata tra i presidenti per far entrare i fondi? Tutti idiLega per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi 7-8 anni a un fondo. E io – ha aggiunto De– ho detto che erano ...

La Gazzetta dello Sport

E spunta Moggi: 'Noi rubiamo Sono gli altri che hanno rubato a noi' Caos Juve, la Procura di Torino rinuncia alle misure contro società e dirigenti De, cosa ha detto a'Ho usato il ..."Ho usato il signor Agnelli perché mi serviva che lui mi andasse in cu... ai fondi, che erano un'altra stron....". Così il presidente del Napoli Aurelio Dein una anticipazione disu Rai 3, che in un servizio in onda stasera si occuperà dell'inchiesta Prisma sui conti della Juve. "Una cordata tra i presidenti per far entrare i fondi ... De Laurentiis a Report: "Ho usato Agnelli per andare contro i fondi" La trasmissione di Rai3 Report questa sera parlerà dell'inchiesta che coinvolge la Juventus, l'inchiesta Prisma. E alcune anticipazioni rivelano già i ...«Ho usato il signor Agnelli, perchè mi serviva che lui mi andasse in culo ai Fondi che erano un’altra stronzata». Così comincia l'intervista di Aurelio ...