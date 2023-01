DCA sui social | perché diventano virali e cosa devono fare di più i social per cambiare questa situazione?

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Partiamo da un presupposto fondamentale: i DCA sono estremamente complessi e hanno trovato, neinetwork, un punto di atterraggio ideale per una serie di ragioni che – a partire dai casi di Waffler69 e Leila Kaouissi – abbiamo scelto di discutere con Aurora Caporossi, founder e presidente dell’associazione Animenta, e Giuseppe Magistrale, Psicologo Psicoterapeuta presso il Centro DCA di Bari che collabora con l’associazione.i contenuti DCA suicome quelli proposti da chi mangia enormi quantità di cibo spazzatura o cibo scaduto o come quelli di chi descrive ben oltre ciò che sarebbe opportuno– o comunque non nel modo corretto – il proprio disturbo alimentare suigenerano così tantatà, attenzione, ...

Giornalettismo

...e internazionali sulla transizione ecologica coniugandolo con le esigenze e competenze presenti...16 - 01 - 23 12:28:59 (0274)PA,FONUE 5 NNNNL'incontro di oggi mi fa ben sperare perche', in clima costruttivo e centratotemi, non sono ...12 - 01 - 23 14:39:20 (0398)PA 5 NNNN DCA sui social, perché diventano virali | Giornalettismo Acea ha lanciato un prestito obbligazionario, sotto forma di Green Bond, per un importo “benchmark” e durata 8 anni. L'operazione si inserisce nell’a ...Sono i più disparati i trend che, sui social, mettono al centro il cibo e quello che esce dal calderone sono storie dai risvolti negativi come quella di Waffler69 o questioni innocue come l'hashtag #f ...