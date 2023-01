Davos | 2 3 degli economisti vedono una recessione globale

Il Sole 24 ORE

Il loro tasso di disoccupazione è tre volte quelloadulti. Più di un giovane su cinque - il ... il rapporto che l'organizzazione non governativa Oxfam ha pubblicato in avvio del Forum di...Il 2023 porterà una recessione globale, con l'economia che continuerà ad essere segnata dalle tensioni geopolitiche e la Fed e la Bce che continueranno nella stretta monetaria. E' la sintesi del Chief ... Davos misura lo stato di crisi della globalizzazione La denuncia nel nuovo rapporto diffuso per l’apertura del World Economic Forum di Davos. “In Italia, i super ricchi con patrimoni superiori ai 5 milioni di dollari (lo 0,134% degli italiani) erano tit ...La ricchezza nelle mani del 5% più ricco degli italiani a fine 2021 era superiore a quella detenuta dall’80% più povero dei nostri connazionali ...