Danza e musica dal vivo con “Noches de Buenos Aires”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Uno degli spettacoli dipiù amati dal Circuito ERT ritorna in Friuli Venezia Giulia per tre date. Si tratta dide, una produzione che uniscedal. La Tango Rouge Company sarà giovedì 19 gennaio alle 20.45 al Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo, venerdì 20 gennaio alle 21 al Teatro Italia di Pontebba e sabato 21 gennaio alle 20.45 all’Auditorium Biagio Marin di Grado. Sui palchi regionali si esibiranno quattro coppie di ballerini: Yanina Quinones e Neri Piliu, Giselle Tacon e Nelson Piliu, Melina Mauriño e Luis Cappelletti, Celeste Rey e Sebastian Nieva; ad accompagnarli l’ensemble Tango Spleen con Mariano Speranza al pianoforte e alla voce, Francesco Bruno al bandoneon, Andrea Marras al violino, Elena Luppi alla viola e Daniele ...

La Cittadella dei giovani ha presentato la sua programmazione per il 2023: 55 eventi tra teatro, danza, musica, cinema, circo contemporaneo, laboratori, street dance e talk. "Un numero che si arricchirà sin d'ora con nuove proposte", ha annunciato in conferenza stampa Jean Frassy, direttore di ...Teatro, danza, musica, cinema, circo contemporaneo, laboratori, street dance, talk, per un'offerta culturale multiforme nel solco delle conferme e delle novità, che non vuole essere solo ... Il Tamerlano di Vivaldi, emozioni tra musica e danza Milano - Dall'11 febbraio all'11 maggio 2023 torna al Triennale Milano Teatro il festival Fog Triennale Milano Performing Arts, manifestazione dedicata alle più interessanti espressioni di teatro, dan ...