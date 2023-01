Dante | Ossola College de France | ' Usato da ogni parte | anche da Engels'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. - (Adnkronos) - "è così universale che è stato semprecome argomento 'di'. Tra i tanti esempi, basterebbe ricordare la prefazione di Friedrichalla traduzione italiana del Manifesto del Partito Comunista del 1893". Lo sottolinea all'Adnkronos il professore Carlo, illustre filologo e critico letterario, titolare al Collège dedella cattedra di "Letterature moderne dell'Europa neolatina", socio dell'Accademia dei Lincei e e dell'American Academy of Arts and Sciences, nonchè presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte diAlighieri (2021). Scriveva Friedrich, autore con Karl Marx del "Manifesto", in quella prefazione datata Londra 1° febbraio 1893: "Il ...