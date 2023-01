Dana Saber e la Murgia | catfight al GF Vip | “Meno piatti lanciati e corna!” | Nicole minaccia

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 16 gennaio 2023)saranno chiamate stasera ad affrontarsi in diretta in occasione del nuovo televoto per l’eliminato (che vede in ballo anche Nikita), ma nel frattempo se le sono (verbalmente, non letteralmente, meglio precisare subito) suonate di santa ragione nelle passate ore. Lite trae laprima del GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.