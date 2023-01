Dan John | l’obiettivo di 200 store e la collezione A I 2022-2023

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dancompleta il suo arsenale all’interno del team di lavoro, rafforza alcuni asset strategici e ne crea di nuovi.è restare fedeli ai valori del marchio per eccellenza nel total look e procedere a un’espansione non tanto basata sul numero dei negozi, ma sulla possibilità di accesso agli abiti anche fuori dall’e-commerce (dopo i successi che il sito ha portato a casa nel). Chi è DanDanCampaign“Dannasce a Roma dal progetto ben determinato di diventare una realtà internazionale nella moda uomo. La Danè un’azienda che opera nel settore abbigliamento total look uomo, la cui ambizione è quella di offrire al mondo maschile una perfetta fusione tra eleganza classica e comfort che accompagni l’uomo moderno nel lavoro e ...