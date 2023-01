Dall' arresto in clinica al viaggio verso la caserma La gente | in strada | applaude

(Di lunedì 16 gennaio 2023) I momenti in cui i carabinieri portano via il superlatitante Matteo Messina Denaroprivata di Palermo, dove stava facendo dei controlli sanitari, per condurlo al comando. Tra le sirene ...

LA NOTIZIA

I momenti in cui i carabinieri portano via il superlatitante Matteo Messina Denaro dalla clinica privata di Palermo, dove stava facendo dei controlli sanitari, per condurlo al comando. Tra le sirene ...Ecco le primissime immagini diffuse'agenzia Ansa sull'del boss Matteo Messina Denaro . Dopo il blitz nella clinica a Palermo, l'ormai ex superlatitante Matteo Messina Denaro è stato è stato portato nella caserma dei ... Arrestato Matteo Messina Denaro Insieme a Matteo Messina è stato arrestato anche Giovanni Luppino, accusato di favoreggiamento. Avrebbe accompagnato il boss alla clinica per le chemioterapie ...gli arresti di Riina e di Provenzano. L’indagine é stata diretta dalla Procura della Repubblica di Palermo, con il procuratore Maurizio De Lucia e con l’aggiunto Paolo Guido. I Carabinieri dei Ros, ...