Dalla Spagna | ipotesi scambio Inter-Barcellona | Depay in nerazzurro e Correa in blaugrana

(Di lunedì 16 gennaio 2023)spunta una clamorosa indiscrezione di mercato:traspunta una clamorosa indiscrezione di mercato:tra. Secondo quanto riportato dal giornalista Gerard Romero, le due società potrebbero imbastire questo. Mancherebbe soltanto il sì dell’olandese per chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alfredo Pedullà

... ex accolti, missionari, persone comuni da varie parti d'Italia e anche dae Inghilterra. ... assieme a migliaia di persone, del Sermig Arsenale della Pace che nasce a Torino nel 1983,...... ma anchecrescita dei profitti di cui si parlava all'inizio, che si accompagna sempre più ... In, il CCOO (uno dei più grandi sindacati del Paese) ha stimato che i profitti siano stati ... Dalla Spagna: Inter e Barcellona valutano lo scambio Correa-Depay Fino a giovedì tanti grandi del mondo del pallone di scena in Arabia Saudita tra Supercoppa spagnola, Supercoppa Italiana e l'amichevole tra il Psg e le stelle delle formazioni della capitale guidate ...Asse caldo tra Barcellona e Inter. Dopo le voci di un possibile scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessie, un'altra trattativa starebbe decollando tra i due club. Dalla Spagna il giornalista Gerard ...