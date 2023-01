Dalla Bielorussia al Sudafrica Perché preoccuparsi delle esercitazioni russe

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Mosca e Minsk hanno lanciato un’importante esercitazione militare congiunta in territorio bielorusso, con il coinvolgimento di unità terrestri e aeree. Secondo il ministero della Difesa della repubblica ex-sovietica, “tutti gli aeroporti e i terreni d’addestramentoForze aeree e di Difesa aereaForze armate bielosaranno coinvolte nelletattiche di volo”. Mosca contribuisce con numerose unità, dai caccia agli elicotteri, il cui arrivo è stato documentato nel corso dell’anno scorso in maniera non ufficiale. Le, che continueranno fino a febbraio, riguarderanno la ricognizione aerea, la difesa da attacchi aerei e la copertura aerea di importanti obiettivi e comunicazioni. L’allarme di Kiev Nel frattempo Kiev ha lanciato l’allarme sulle ...

Il Sole 24 ORE

Un altro importante sviluppo riguarda la pirateria che, nel caso colpisca media di proprietà di nazioni "ostili", è stata recentemente legalizzata. Anche se è troppo presto per ...'Abbiamo visto che il Gruppo Wagner sta cercando di reclutare soldatiSerbia e altrove e ... l'unico stato europeo oltre allache non ha aderito alle sanzioni internazionali contro la ... Ucraina, ultime notizie. Sale a 40 bilancio vittime dell’attacco russo a Dnipro Aveva costretto all'evacuazione i residenti di alcuni comuni nel centro del Paese, portando l'acqua a un livello che non si vedeva da più di quarant'anni ...La guerra in Ucraina è iniziata da quasi un anno. E così, le forze armate della Russia e quelle della Bielorussia hanno avviato esercitazioni aeree congiunte. Lo ha affermato ...