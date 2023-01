Dakar 2023 - Al traguardo anche Brachetti Peretti | ad della holding del Gruppo Api

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Laconservaai giorni nostri un fascino irresistibile, che esercitasu persone insospettabili: non solo grandi appassionati di auto, moto e mezzi di generi vari (dai quad ai camion), masportivi di altre specialità oppure manager e industriali. Come, per esempio, Ferdinando, che, nella vita quotidiana, è presidente e amministratore delegatodelApi, storica società petrolifera. Quest'anno,ha affrontato la sua seconda, dopo l'esperienza del 2021 (nella quale ha terminato al 27 posto), mettendosi alla guida di un side-by-side (SSV) Polaris del team XTreme Plus di Marco Piana e condividendo l'abitacolo ...

