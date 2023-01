Dakar 2023 | Al Attiyah scavalca Vatanen | ' Resta il mio idolo'

Sebastien Loeb in testa al mondiale W2RC, Nasser Al Attiyah con la quintain tasca . Lucas Moraes, al debutto, sul podio. Sono i verdetti conclusivi del rally raid, dopo 14 giorni di gara e una corsa vissuta sui colpi di scena occorsi già nelle primissime giornate. ...Nasser al - Attiyah ha vinto la, si tratta del suo quinto successo in carriera dopo quelli nel 2011, 2015, 2019 e 2022. Il pilota Toyota analizza il trionfo al microfono di Sandro Donato Grosso: 'Sono molto contento di ...TOYOTA GAZOO Racing (TGR) mette a segno la seconda vittoria consecutiva al Dakar Rally - 1° posto assoluto per Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel - 4° assoluto per Giniel de Villiers e Dennis Murphy - ...In esclusiva per Moto.it, Maurizio Gerini riesce a intervistare il pilota argentino di KTM, fresco di vittoria ...