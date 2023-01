Da Riina a Messina Denaro | lo Stato ha dimostrato che c’è Parola di Delmastro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Si chiude un cerchio. Da Totòa Matteoloitaliano hache può vincere, anche se occorre del tempo. Questo il commento che il sottosegretario alla Giustizia, Andreadelle Vedove (FdI), affida a Formiche.net a poche ore dalla notizia dell’arresto a Palermo del latitante di Cosa Nostra. “Oggi più che mai, sono fiero che il governo Meloni abbia fatto quanto possibile per mantenere nel solco della Corte costituzionale e della Cedu la normativa speciale antimafia”. Cosa dimostra questo arresto? Intanto rivolgo i miei più vivi complimenti ai carabinieri dei Ros e al Procuratore di Palermo per questa storica cattura, che testimonia che loè sempre più forte della criminalità organizzata e che la criminalità organizzata è ...

Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell'arresto di MatteoDenaro. 'All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò- ricorda la premier - un altro ...... tra cui ' U siccu ', il magro, e ' Diabolik ', era il pupillo di Totòed è stato denunciato ... che si era lamentato con una sua impiegata, all'epoca amante diDenaro, di ' quei ... Riina 1993, Provenzano 2006, Messina Denaro 2023: gli arresti "eccellenti" dei boss mafiosi Sentitosi in trappola, Matteo Messina Denaro avrebbe provato a scappare dalla clinica dove era in cura per un tumore.Arrestato questa mattina, intorno alle 9, il super latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Il pupillo di Totò Riina è stato arrestato in un bar vicino alla Clinica sanitaria Maddalena, a ...