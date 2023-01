(Di lunedì 16 gennaio 2023) Diciassette presenze in Serie A e subito la grande chiamata: nel 2017 l'di Steven Zhang stravede per l'infaticabile 23enne di Bergamo e corre a blindarlo con un affare da circa 28 milioni tra ...

Da pilastro a desaparecido: Gagliardini e l'Inter, i costi di un matrimonio finito male