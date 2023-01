(Di lunedì 16 gennaio 2023) Bergamo. Attimi di panico ina Bergamo nel pomeriggio di domenica 15 gennaio quando un cittadino extracomunitario, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato ad aggredire icon unadi vetro ed è statosolo dall’intervento della Polizia. La richiesta di aiuto agli agenti è arrivata attorno alle 16.30, in via Zambonate: si segnalava la presenza di una persona molesta e aggressiva, che per motivi ancora da ricostruire ha iniziato a discutere con due, provando poi a colpirli con violenza con la. Alcuni cittadini che hanno assistito alla scena hanno subito allertato il numero unico d’emergenza 112, con un equipaggio della Squadra volante della Questura che è intervenuto in pochissimi minuti sul posto. La vista degli agenti, ...

BergamoNews.it

... l'uomo, in evidente stato di ubriachezza, sarebbe stato notato infastidire alcuni passanti nella zona delstorico. Al controllo degli agenti l'uomo avrebbe dato in, rifiutando ...I campioni saranno inviati aldi riferimento nazionale' Nessun caso di Coronavirus in ... gambiano di 35 anni trovato in possesso si droga a bordo di un autobus Savona, dà ine ... Dà in escandescenze in centro e aggredisce i passanti con una bottiglia: fermato col taser Savona. Prima ha dato in escandescenze minacciando le commesse, poi ha aggredito i carabinieri intervenuti sul posto. Ieri i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Savona hanno ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...