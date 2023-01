Da CR7 al derby nel deserto | la nuova mecca del calcio è Riad

Leggi su agi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) AGI - Meno di due mesi fa l'impresa dell'Arabia Saudita che ha battuto l'Argentina poi campione del mondo nella partita d'esordio del mondiale in Qatar; a inizio anno la firma di Cristiano Ronaldo per l'Al-Nassr; ora la Supercoppa spagnola, culminata nella vittoria del Barcellona sul Real Madrid per 3-1, e quella italiana di mercoledì con ilMilan-Inter. Ilsaudita e i petroldollari del fondo sovrano Pif che lo finanziano hanno messosulla mappa globale del pallone e il suo King Fahd International Stadium sta diventando un palcoscenico di primo piano per lo sport più universale della Terra. La stracittadina di Milano si era già disputata all'estero nel 2011, a Pechino, quando i rossoneri di Massimiliano Allegri si imposero per 2-1 sulla squadra di Gasperini. Era l'epoca in cui la Cina ambiva a diventare una potenza ...