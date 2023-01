Da cosa può dipendere il ritardo dell’assegno unico e perché non c’è una data fissa di accredito

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Asi può imputare ilsul conto bancario, con sostanziali differenze dei tempi didi mese in mese? Molti italiani che beneficiano del contributo per i figli a carico si chiedono spesso quale sia l’esatta procedura che disciplina proprio alla distribuzione della somma: l’INPS non fa affatto mistero dei passaggi che portano all’effettiva disponibilità della cifra sui conti e proprio all’inizio di questo 2023 ha chiarito ogni aspetto della procedura. Va subito confermato, come fatto anche nel corso del 2022, che l’assegnonon ha unadi pagamento. Questa può variare nel tempo ma si colloca comunque in un range temporale abbastanza definito che va dalla metà del mese di riferimento all’inizio del ...