La Gazzetta dello Sport

Una spesa di 425 milioni di euro in tre anni solo per i cartellini dei giocatori acquistati, senza contare bonus e ingaggi. E il tutto per due ...... è figlia della nota necessità di fare plusvalenze: 72 milioni per, legati ai 60 in entrata per Pjanic al Barcellona. Plusvalenze e giovani furono le basi anche del mercato invernale (... Da Arthur a Rovella, da Zakaria a tanti altri: Juve, 425 milioni spesi in 3 stagioni, ma in campo... Sono numerosi i giocatori della Juventus che stanno giocando lontano dall’Allianz. Chi punta a rientrare dal prestito per ambire ad un posto da titolare e chi per aumentare il proprio valore di mercat ...Lo svizzero è in prestito con diritto di riscatto dalla società bianconera e potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dagli inglesi ...