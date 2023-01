Critics’ Choice Awards 2023 | i vincitori | ma è smacco per “Avatar 2” e “The Fabelmas”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Si sono tenuti domenica 15 gennaio i, chiamati a riconoscere il meglio del cinema e della tv. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo presso il Fairmont Century Plaza Hotel e ha riservato diverse sorprese: di seguito tutti i. A distanza di circa una settimana dagli 80° Golden Globes, prosegue la grande corsa ai Premi Oscar con la cerimonia dei. Ad ottenere il favore della critica specializzata è Everything Everywhere All at Once, di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, vincitore nelle categorie principali. La pellicola, forte di 14 candidature, ha sbaragliato l’accanita concorrenza composta da James Cameron, Baz Luhrmann e Steven Spielberg.– La via ...