Cristiani sotto attacco in Africa | in Nigeria prete bruciato vivo | bomba Isis in una chiesa in Congo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Un sacerdotenella sua casa inda un gruppo di banditi e undell’a unain, al confine con l’Uganda, nel quale sono rimaste uccise 17 persone. È stata ancora una giornata drammatica, ieri, per inel mondo, in particolare in. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha lanciato un appello a tutti i governi, affinché proteggano «le minoranze cristiane», e ha annunciato la nomina di un inviato speciale «per tutelare i diritti deinel mondo». Il viceministro Edmondo Cirielli halineato poi che «la voce dell’indignazione delle istituzioni internazionali deve essere forte, unanime e finalizzata a chiedere alle autorità locali la ...

Un sacerdote bruciato vivo in Nigeria, 17 fedeli fatti saltare in aria in Congo, villaggiattacco dello Stato islamico nel Nord del Mozambico. Isonotiro, soprattutto in Africa. "Oltre 7.600nigeriani sarebbero stati assassinati tra gennaio 2021 e giugno 2022" lancia l'allarme la fondazione pontificia Aiuto alla ... Nel regno del terrore dopo l'ennesimo golpe. Il vescovo Tiama: «A Douna è vietata la musica, perfino quella delle campane» ...sette diverse Chiese cristiane presenti nel nostro territorio si accingono a vivere la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ...