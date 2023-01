Cricca torna ad Amici 22 | i consigli di Lorella dopo il Capodanno-gate | “Situazione complicata | pensa a te”

(Di lunedì 16 gennaio 2023)i fatti dell’ultima puntata di22, come anticipato daCuccarini,ha potuto incontrare la sua insegnante. E’ stata proprio, con la sua inedita richiesta alla produzione, a permettere il ritorno in studio del cantante che, vincendo la sua sfida contro Guera, è rientratola precedente eliminazione.e la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dire

e la reazione dopo il ritorno ad Amici 22 Terminata la puntata,ha potuto confrontarsi con Lorella Cuccarini ed alla sua insegnante ha spiegato qual è stato il suo stato d'animo: Sono ..."Quando è l'8 di gennaio e decidono di non farti rientrare" ha scritto il giovane cantante in un video di TikTok ironizzando proprio sul ritorno di. Leggi anche Tommy Dalisui social ... Cricca torna ad Amici e vince la sfida con Valeria: "Ti serva di lezione" Cricca torna ad Amici 22, i consigli di Lorella Cuccarini dopo il Capodanno-gate: “Situazione complicata, pensa a te”.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...