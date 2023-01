Cressida Bonas e Chelsy Davy | così il principe Harry ricorda in Spare le sue ex fidanzate

Cosmopolitan

Robert Lacey, storico, consulente per la serie The Crown, racconta nel libro Battle of the Brothers che secondosul tema Harry era già 'narcisista e disturbato' all'epoca della fine ...... dall'ereditiera Chelsy Davy a, anche se questa immagine è stata controbilanciata dalla sua volontà di servire in armi il proprio Paese, opportunità concessagli in Afghanistan fra il ... Tutte le bugie di Spare, la biografia del principe Harry Lettori, biografi reali, giornalisti e storici della royal family hanno contestato al duca di Sussex diversi passaggi della sua biografia, ritenuti inesatti o errati. Scopriamo quali sono i più eclata ...