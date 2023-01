Cremonese | i convocati di Ballardini per Napoli 9 assenti | manca anche un ex

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Laufficializza la lista deidi Davideper la trasferta di: 9un ex Davide, nuovo allenatore della, ha diramato la lista dei, in vista della partita di Coppa Italia allo stadio Diego Armando Maradona contro il, in programma domani martedì 17 gennaio alle 21.00. Nove indisponibili nelle fila della compagine lombarda che è all’ultimo posto della classifica in Serie A. Mranno, infatti, Ghiglione, Radu, Lochoshvili, Ferrari, Dessers, Ascacibar, Escalante, Chiriches e Acella. Tra glidunquel’ex difensore azzurro Vlad Chiriches che non tornerà ...

US Cremonese

Ballardini fa subito turnover per la proibitiva trasferta dellasul campo del Napoli per la Coppa Italia , partita in programma domani. Sono tanti gli assenti in casa grigiorossa in quella che forse viene vista come una scocciatura considerato che l'...Commenta per primo Prima lista didiramata da Davide Ballardini, neo allenatore della- subentrato all'esonerato di Massimiliano Alvini - . Il tecnico, originario di Ravenna, per la sfida di Coppa Italia contro il ... Napoli-Cremonese: i convocati - U.S Davide Ballardini, nuovo allenatore della Cremonese, ha comunicato la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia al Maradona conro il Napoli di martedì 17 gennaio. Nove assenti nelle fila dei lom ...Napoli-Cremonese, i convocati di Ballardini: torna Vasquez. Ecco i calciatori a disposizione del tecnico in Coppa Italia ...