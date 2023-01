(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nuove FAQ dell'Ufficio scolastico regionale per il: le indicazioni per il rientro a scuola sono statete nuovamente il 16 gennaio. Le nuove risposte alle domande frequenti riguardano le misure riduttive deldi contagio, ildelepidemico, laper19 e anti-influenzale. L'articolo .

Orizzonte Scuola

In tutto, i lavori sono durati circa tre anni a causa di una prima sospensione dovuta al- 19 ...dell'aria nei vari ambienti del complesso scolastico avviene mediante un impianto di......Nostri recenti studi hanno quantificato in valori inferiori all'1% il rischio di contrarre il...di rischio corrisponde una serie di azioni da attuare per garantire un'adeguatadell'... Covid: ventilazione aule, monitoraggio rischio e vaccinazione. L’USR Veneto aggiorna le FAQ La variante del Covid Kraken è la nuova antagonista di questa pandemia che sembra non avere fine. Ma dobbiamo preoccuparci anche stavoltaGli istituti “Nuovo Bianchi” e “Scuole Pie dei Padri Scolopi” fanno da apripista alla campagna “Adotta una scuola” lanciata dai medici ambientali di Sima: “Nelle aule adottai sistemi di misurazione de ...