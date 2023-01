Covid | news Gimbe | in 7 giorni -38% contagi | 25 | 7% decessi LIVE

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nella settimana che va dal 6 al 12 gennaio, secondo la Fondazione, calano i nuovi casi e i morti in tutte le regioni. Cina: in un mese 60mila morti, preoccupano spostamenti per Capodanno. Per le festività iniziate nel Paese il 7 gennaio sono stati prenotati oltre 2 miliardi di viaggi, con il collasso dei sistemi di trasporti interni. L'Oms chiede al Paese dati ancora più dettagliati sui

Adnkronos

In termini assoluti, i posti lettooccupati in area critica, raggiunto il massimo di 347 il 12 novembre, sono scesi a quota 310 il 12 gennaio; in area medica, raggiunto il massimo di 9.764 il ...Il confronto con il triennio pre -invece continua a non sorridere alle sale: - 46,8% sulla media 2017 - 2019. Foto: MovieStills Covid Italia, nuovi dati Iss su mortalità Siamo solo a metà gennaio ed il 2023 si è aperto, come da tradizione interrotta solo dal Covid, con eventi sfavillanti, premi cinematografici e televisivi che preparano la strada per gli Oscar. Dopo ...Il serbo, favorito d’obbligo alla vigilia, ritorna a calcare i campi del Melbourne Park dopo la discussa esclusione dell’anno scorso a causa della sua mancata vaccinazione contro il covid-19. In ...