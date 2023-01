Covid | news Gimbe | in 7 giorni -38% contagi | -25 | 7% decessi LIVE

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nella settimana che va dal 6 al 12 gennaio, secondo la Fondazione, calano i nuovi casi e i morti in tutte le regioni. Cina: in un mese 60mila morti, preoccupano spostamenti per Capodanno. Per le festività iniziate nel Paese il 7 gennaio sono stati prenotati oltre 2 miliardi di viaggi, con il collasso dei sistemi di trasporti interni. L'Oms chiede al Paese dati ancora più dettagliati sui

Adnkronos

Una misura che abbiamo attivato per essere al fianco delle imprese duramente colpite dale dal caro bollette, e al contempo contenere i contagi, garantendo il distanziamento necessario. Inoltre,...Si ritiene che l'allentamento delle misure anti -darà una spinta alla crescita, ma resta da vedere quanto sarà dirompente il cambio di politica in termini di impatto sulla salute. Per quanto ... Covid Italia, nuovi dati Iss su mortalità "Sì, sono Matteo Messina Denaro". Cinque parole che sanciscono la fine della mafia corleonese, della stagione delle stragi del 1992 ...Nel 2022 i livelli di biossidi di azoto (NO2) risultano tra i più bassi di sempre. Nel 2022 i livelli di biossidi di azoto (NO2) risultano tra i più bassi di sempre. Inoltre, per il Pm10 per il settim ...